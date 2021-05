INTERVISTA 🎙️

22 mag 2021

+ -

Alberto Cerri ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Cagliari-Genoa. Ecco le parole del centravanti sul match che chiude il campionato dei rossoblù: “Siamo super concentrati per fare una bella partita e chiudere la stagione in bellezza. Lo dobbiamo anche ai tifosi che come noi hanno vissuto un'annata difficile. Oggi parto titolare, cercherò di fare il massimo come in ogni gara”.

UN GOL PER RIPARTIRE

“Sono felicissimo di aver segnato il gol decisivo col Parma, ci ha permesso di ripartire e dare tutto ciò che avevamo del cammino per raggiungere la salvezza. Abbiamo centrato l'obiettivo, mi sono sempre sentito parte integrante del gruppo, sono contento di aver dato il mio contributo”.

LEZIONE PER IL FUTURO

“Di errori ne abbiamo commessi ma analizzarli tutti adesso sarebbe troppo lungo e comunque l'abbiamo già fatto qualche tempo fa guardandoci negli occhi. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, speriamo in futuro di non ripetere questi sbagli”.