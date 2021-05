22 mag 2021

Chiusura della stagione per il Cagliari, questa sera alla Sardegna Arena. La partita contro il Genoa, che solo qualche settimana fa era indicata come una specie di ultima spiaggia per la squadra di Semplici, è ora svuotata di ogni significato di classifica: merito della grande rimonta effettuata da un Cagliari che dalla memorabile vittoria sul Parma ha letteralmente cambiato marcia. Salvi a due giornate dalla fine: tutti gli appassionati rossoblù avrebbero firmato per un epilogo del genere. Quindi la partita di stasera sarà un festoso addio ad un campionato molto difficile, sofferto ma che ha riservato un fantastico happy end.

IN CAMPO PER VINCERE

Insomma, da designato scontro salvezza a classica gara di fine stagione. Dispiace l’assenza forzata del pubblico dagli spalti: sarebbe stato bello festeggiare tutti insieme, i rossoblù con la loro gente. Appuntamento al prossimo anno, incrociando le dita. Molti gli incroci di ex: i due DS, Capozucca e Marroccu, l’allenatore del Genoa Ballardini, artefice di un’altra indimenticabile salvezza, quella del 2008. Con la testa sgombra, l’animo rilassato, si potrà assistere finalmente ad una partita aperta, senza particolari sofismi tattici, soprattutto vissuta con serenità e voglia di divertirsi. Detto questo, il Cagliari va in campo per vincere: bisogna chiudere in bellezza quest’anno tanto travagliato, l’obiettivo 40 punti era il minimo sindacale richiesto ad inizio stagione. Una vittoria poi, sperando nella felice concomitanza di altri risultati, proietterebbe il Cagliari in una zona di classifica insperata sino a qualche settimana fa. La ciliegina sulla torta della salvezza. Attenzione però ad un Genoa che ha ancora birra nelle gambe: contro l'Atalanta nell'ultimo turno per poco i Grifoni non completavano una insperata rimonta, da 1-4 a 4-4, trascinati dalla vena di uno scatenato Shomurodov.

PASSERELLA ALLA SARDEGNA ARENA

Oltre all'obiettivo di squadra, molti giocatori del Cagliari hanno ancora traguardi personali da portare a casa: Joao Pedro, ad esempio, potrebbe migliorare il suo bottino di realizzazioni (16 quest’anno); stesso discorso per Pavoletti, decisivo nel momento caldo della stagione. E la difesa, reduce da due clean sheet, punta a fare il tris, a confermare di avere raggiunto equilibri di ferro riproponibili anche in vista della prossima stagione. Una passerella meritata, sotto il cielo della Sardegna Arena.

COME SEGUIRE LA GARA

Potrete seguire la web cronaca di #CagliariGenoa sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android. Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dalla Sardegna Arena su Facebook, Twitter e Instagram.