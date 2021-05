Condividi

21 mag 2021

Cagliari-Genoa, numeri e curiosità

Appuntamento alla Sardegna Arena per il Cagliari, impegnato nella partita di sabato alle 20.45 contro il Genoa, valida per la 38° giornata della Serie A 2020-21, ovvero l’ultima gara della stagione. I PRECEDENTI

44º confronto in Serie A tra Cagliari e Genoa: bilancio a favore dei rossoblù isolani con 15 vittore contro le 14 dei Grifoni - 12 pareggi a completare il quadro. Il Cagliari ha vinto sei delle ultime otto gare interne in Serie A contro il Genoa (1N, 1P): i liguri sono la squadra contro cui i sardi hanno ottenuto più successi casalinghi nella competizione dalla stagione 2011/12 ad oggi. Le ultime due sfide tra Cagliari e Genoa sono terminate entrambe 1-0 in favore dei liguri: i Grifoni non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi in A contro i sardi, né era mai successo prima che il Cagliari restasse a secco di gol per due partite consecutive in Serie A contro il Genoa. L’unico pareggio a reti inviolate tra Cagliari e Genoa in Serie A risale al gennaio 1994. La partita con più reti, invece, risale a marzo 2010: 5-3 in favore dei liguri in quell’occasione.

. IL BILANCIO IN SARDEGNA

Il Cagliari ha sempre segnato nelle ultime otto partite tra le mura amiche in Serie A contro il Genoa: segnando eguaglierebbe il proprio record di nove partite interne consecutive a segno contro un singolo avversario, traguardo tagliato solo tre volte nel massimo campionato dai sardi (nell’aprile 2011 contro il Brescia, nel dicembre 2020 contro l’inter e nel settembre 1982 contro la Roma). Il Cagliari, inoltre, ha vinto le ultime due sfide interne col Genoa; solo una volta ha fatto meglio in Serie A contro i liguri: tre vittorie casalinghe consecutive tra gennaio 2012 e dicembre 2013. STRISCIA POSITIVA

Il Cagliari è imbattuto da sette giornate consecutive (4V, 3N), parziale in cui ha conquistato 15 punti. Una striscia positiva di sette partite senza sconfitte in Serie A che non si registrava dal dicembre 2019 (13 in quell’occasione: 8V, 5N). PORTA INVIOLATA

Il Cagliari non prende gol da due partite consecutive in Serie A: l’ultima volta che ha fatto meglio risale all’ottobre 2012 (tre clean sheet di fila in quell’occasione contro Torino, Bologna e Sampdoria). Le ultime due partite del Cagliari in Serie A sono terminate 0-0. Solo una volta il Cagliari ha collezionato tre pareggi di fila a reti inviolate nel massimo campionato: nelle prime tre gare giocate nella stagione 1979/80 contro Torino, Napoli e Milan.

. DECISIVI I DUELLI AEREI?

Solo il Verona (770) ha vinto più duelli aerei del Cagliari (636) nella Serie A in corso. Il Cagliari, inoltre, ha realizzato 10 gol di testa, meno solo di Inter (14), Juventus (13) e Torino (11). Tendenza inversa per il Genoa, che ha realizzato 4 reti con questo fondamentale, meno solo del Sassuolo (tre). SULLE ALI DI JOAO

João Pedro ha segnato tre reti in Serie A contro il Genoa, tutte in Sardegna: una al Sant’Elia nel 2017 e due alla Sardegna Arena. Il 10 di Ipatinga ha realizzato 58 reti in Serie A e si trova ad una sola rete di distanza dal raggiungere Amarildo al sesto posto nella classifica marcatori brasiliani all-time nel massimo campionato. TANTI INCROCI

Il giocatore del Cagliari Leonardo Pavoletti ha giocato nel Genoa tra gennaio 2015 e gennaio 2017. L’attaccante classe ‘88 ha realizzato due reti in cinque presenze contro il Grifone. Anche Giovanni Simeone ha giocato con i liguri, facendo il suo esordio in Serie A con la maglia del Genoa nel settembre 2016 contro il Sassuolo. Il classe ’95 ha realizzato 12 gol in Serie A nell’unica stagione giocata tra le fila dei liguri (2016/17).

Tutto su Cagliari-Genoa

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta