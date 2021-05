Il “Q&A” rossoblù con i tifosi

19 mag 2021

Un’occasione per salutare e ringraziare i tifosi agli sgoccioli di una stagione che si conclude con un’entusiasmante cavalcata salvezza. Andrea Carboni, il capitano Joao Pedro, Nahitan Nandez e Leonardo Pavoletti sono stati protagonisti del “Q&A” rossoblù, condotto da Eleonora Boi live sul canale Instagram del Club. Tante le domande e le curiosità.

Il numero 10 di Ipatinga non ha mancato di commentare le recenti, belle e dirette parole d'amore per il mondo Cagliari, certificando una volta di più il forte legame con la Sardegna. Con una speranza ("Ritrovare presto il popolo rossoblù allo stadio") e una promessa: "La prossima esultanza in tandem con mio figlio André? È in preparazione...". Il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez, trascinatore della squadra con la sua “garra”, si gode il momento: "Questa salvezza, gli ultimi mesi, sono stati davvero una storia bellissima e un'emozione per tutti, per noi e la nostra gente".

Nuovo look, gol decisivi. Leonardo Pavoletti ha ancora una volta messo il marchio sul traguardo raggiunto: “Ci siamo presi la salvezza con tanta determinazione. La rete più pesante? Sicuramente quella contro il Benevento, ma anche quella a Crotone”. Andrea Carboni, classe 2001, parla già con la maturità di un veterano: “Da sardo, giocare per il Cagliari è una grande responsabilità e un orgoglio enorme. I compagni più esperti come Pavo e Radja mi spronano, sono fondamentali per crescere”. Special guest proprio Radja Nainggolan, intervenuto a sorpresa nella diretta.