Milan-Cagliari, numeri e curiosità

15 mag 2021

+ -

Il Cagliari ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 34 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nel maggio 2017, l’ultima della storia allo stadio “Sant’Elia”), parziale in cui non ha trovato il gol nel 50% delle occasioni (17). Il Milan ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Cagliari giocate nel girone di ritorno, collezionando ben sette clean sheets nel parziale. Il punteggio più frequente tra Milan e Cagliari in Serie A è il successo per 1-0 dei rossoneri, esito di 13 precedenti, l’ultimo a gennaio 2017 al Meazza.

I PRECEDENTI 78º confronto in Serie A tra Milan e Cagliari: bilancio in favore dei rossoneri con 43 vittorie contro le otto isolane - completano il quadro 26 pareggi. Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Cagliari, senza subire reti. L'ultima rete risale al settembre 2018, firmata da João Pedro.

Appuntamento alla Scala del Calcio per i rossoblù, di scena in casa del Milan domenica alle 20.45 per la penultima gara della Serie A 2020-21, ultima trasferta stagionale prima della chiusura contro il Genoa tra una settimana alla Sardegna Arena.



IL BILANCIO A MILANO

Il Cagliari ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime 34 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nel maggio 2017), parziale in cui non ha trovato il gol nel 50% delle occasioni (17). Il Milan ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Cagliari giocate nel girone di ritorno, collezionando ben sette clean sheets nel parziale. Il punteggio più frequente tra Milan e Cagliari in Serie A è il successo per 1-0 dei rossoneri, esito di 13 precedenti, l’ultimo a gennaio 2017 al Meazza.

STRISCIA POSITIVA

Il Cagliari è imbattuto da sei giornate in Serie A (4V, 2N), parziale in cui ha conquistato 14 punti, due in più di quanti ne aveva collezionati nelle 23 giornate precedenti. Sei partite di fila senza perdere (4V, 2N), striscia positiva che in Serie A non si registrava dal dicembre 2019 (13 in quel caso).

GRANDE RUOLINO FUORI CASA

Sono 4 le vittorie esterne in questo campionato (5N, 9P): in un singolo torneo ha fatto meglio solo quattro volte (cinque nel 1968/69 e 2017/18, sei nel 1969/70 e 1992/93). Dopo il successo per 3-1 contro il Benevento, il Cagliari potrebbe vincere due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal settembre 2019.