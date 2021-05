Verso Milan-Cagliari

14 mag 2021

Meno due al Milan: la squadra questo pomeriggio si è allenata ad Asseminello in vista della gara del “Meazza”. Sotto una fitta pioggia la seduta odierna, diretta da mister Semplici, è iniziata con un’attivazione tecnica a torelli. Quindi focus sulla tattica: i calciatori sono stati impegnati in esercitazioni specifiche dedicate alla fase offensiva. In chiusura partita a campo ridotto.

Ha lavorato parzialmente con il gruppo Riccardo Sottil. Personalizzato per Sebastian Walukiewicz e Arturo Calabresi. Ha proseguito la sua tabella di recupero personalizzata Marko Rog.

Domani mattina, sabato 15 maggio, il Cagliari si ritroverà al mattino per un nuovo allenamento: al termine mister Leonardo Semplici presenterà la gara ai media. La squadra partirà per Milano nel pomeriggio.