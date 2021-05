Tattica, tecnica e partite

13 mag 2021

Archiviata la gara della Sardegna Arena, il Cagliari è sceso in campo questa mattina ad Asseminello. Nel mirino c’è la prossima sfida: domenica i rossoblù saranno di scena al “Meazza” contro il Milan (diretta Sky Sport, ore 20.45), partita della 37ª giornata del campionato di Serie A.

La seduta di oggi ha visto la squadra lavorare in due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti nel match di ieri hanno svolto un lavoro defaticante tra palestra e campo. Per gli altri l’allenamento è cominciato con dei torelli. A seguire esercitazioni tecnico-tattiche e serie di partite a campo ridotto. Parzialmente in gruppo Riccardo Sottil, hanno lavorato a parte Sebastian Walukiewicz (lombalgia) e Arturo Calabresi, che deve smaltire un affaticamento alla coscia sinistra.

Il Centro sportivo di Assemini ha accolto Marko Rog: il centrocampista croato, che lavora a Belgrado per recuperare dall’infortunio al ginocchio, da oggi ha iniziato gli allenamenti nell'Isola. Un modo per continuare la sua tabella personalizzata stando vicino ai compagni di squadra.

Il Cagliari si allenerà nuovamente domani, venerdì 14 maggio, al pomeriggio.