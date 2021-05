POST GARA 🎙️

12 mag 2021

Un pizzico di delusione per la mancata vittoria ma anche la convinzione di avere fatto il massimo e di essere pronti a completare l'opera. C'è tutto questo nelle parole di Andrea Carboni dopo lo 0-0 contro la Fiorentina alla Sardegna Arena.

UN PO' DI STANCHEZZA

"Volevamo vincere, non era una gara facile perché di fronte c'era una Fiorentina forte e motivata anch'essa per cercare la salvezza. Venivamo da un match intenso a Benevento, al caldo e con grande animo. Dispiace non avere preso altri tre punti, dobbiamo rimanere sul pezzo e combattere perché c'è ancora uno sforzo da fare per raggiungere l'obiettivo".

LA FORZA DEL GRUPPO

"Siamo stati bravi a non mollare quando le cose non andavano bene, eravamo in difficoltà ma siamo venuti fuori col cuore, con la forza del gruppo e l'animo di chi tiene fortemente a questi colori e non ci stava a perdere. Adesso siamo compatti verso il traguardo che però è ancora da raggiungere e lo faremo con lo stesso spirito di queste ultime settimane".