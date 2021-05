Cagliari-Fiorentina, numeri e curiosità

11 mag 2021

Nelle precedenti otto stagioni in cui le due squadre si sono incontrate in Serie A, soltanto una volta il Cagliari ha perso entrambi gli incontri disputati (nella stagione 2016/17: 3-5 in favore dei toscani nella partita di andata al Sant’Elia, 1-0 al Franchi in quella di ritorno). All’andata vittoria viola per 1-0 con gol di Vlahovic.



OCCHIO AGLI “OCCHIALI”

l punteggio più frequente in Serie A tra le due squadre è lo 0-0 (11 volte); tuttavia nelle ultime 15 sfide questo parziale si è verificato solamente una volta (nella partita di ritorno della scorsa stagione in casa dei viola).

CACCIA AL FILOTTO IN SARDEGNA

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A e non arriva a tre successi interni di fila contro i viola dal 1995. In Sardegna il bilancio è di 39 sfide (18V, 15N, 6P il bilancio in favore dei sardi). L’ultima vittoria viola risale al dicembre 2017 (0-1 per i toscani in quell’occasione).

STATO DI FORMA

Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A (1N), tanti successi quanti nelle precedenti 26. Ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A e non fa meglio da dicembre 2019 quando è arrivato a quota quattro. Inoltre va a segno da cinque partite consecutive in Serie A, non è mai arrivato a quota sei in questa stagione. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare di campionato (2V, 2N): potrebbe vincere due match di fila ma anche registrare cinque partite consecutive senza sconfitta per la prima volta in questa Serie A. Ha subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di campionato; non fa peggio in una singola stagione di Serie A da maggio 2010 (13 in quel caso). La Fiorentina è sempre andata in gol nelle ultime 11 partite giocate in Serie A, realizzando 22 reti nel periodo: solo due in meno di quelle complessivamente realizzate in tutte le precedenti 23 partite di campionato.