Ripresa ad Asseminello

10 mag 2021

+ -

Subito in campo con la testa al prossimo impegno di campionato: mercoledì alla Sardegna Arena (ore 18.30, diretta su Dazn) il Cagliari ospita la Fiorentina. I rossoblù si sono allenati come da programma questa mattina al Centro sportivo di Assemini.

I calciatori più impiegati in gara ieri hanno svolto una seduta defaticante in palestra. Per gli altri, dopo un’attivazione tecnica a torelli, esercitazioni sul possesso palla e partite a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Riccardo Sottil.

La squadra si ritroverà domani pomeriggio, martedì 11 maggio, ad Asseminello per una nuova seduta di allenamento. Sempre domani mister Semplici presenterà la gara ai media.