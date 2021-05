SALA STAMPA 🎙️

09 mag 2021

Leonardo Semplici commenta la bella vittoria nello scontro diretto col Benevento: “Tre punti che ci volevano, in un campo difficile, in una partita da dentro o fuori. Abbiamo sofferto, ma lo sapevamo: strada facendo siamo cresciuti, faccio i complimenti ai ragazzi. Siamo partiti bene, segnando un gol su schema da calcio d'angolo, poi dopo il gol del pareggio ci siamo intimoriti, abbiamo rischiato, il Benevento ha costruito altre palle gol, è stato bravo il nostro portiere. Nella ripresa ci siamo espressi meglio, col cambio del modulo la squadra è stata più aggressiva e compatta, con personalità ha creato i presupposti per vincerla. Penso che sia un successo meritato”.

LA SQUADRA HA CAMBIATO PASSO

“Fin qui il nostro cammino è stato straordinario. Abbiamo cambiato passo, ci mancava l'aspetto caratteriale, non riuscivamo a mantenere la stessa mentalità per tutti i 95'. La squadra ha capito il momento e le difficoltà, siamo migliorati anche sotto il profilo mentale ed è stato questo che ci ha fatto fare il salto di qualità, stiamo interpretando le partite con quel coraggio e quella sicurezza che ho cercato di infondere dal primo giorno. Le doti tecniche ci sono sempre state, facevamo fatica a tirarle fuori”.

CONCENTRATI SULLA FIORENTINA

“Non dobbiamo buttare via quanto fatto finora. Stasera ci godiamo la gioia per la vittoria di oggi, ma poi concentriamoci subito su una partita importante come quella di mercoledì contro la Fiorentina. Per la salvezza matematica mancano ancora punti”.