POST GARA 🎙️

09 mag 2021

"Un altro sforzo per prenderci questa salvezza che meritiamo". Non ha dubbi Joao Pedro nell'analisi a caldo in quel di Benevento, dove la sua classe ha contribuito per vincere 3-1 e mettere in cascina tre punti di importanza capitale cesellati dall'ennesima rete stagionale. "Siamo un grande gruppo, fatto di uomini veri e del quale sono fiero".

QUESTO È IL CAGLIARI

"È difficile dire cosa sia cambiato nella nostra testa, nella squadra. Sicuramente ci siamo guardati in faccia, abbiamo tirato fuori le qualità e quello che avevamo dentro a livello morale. Eravamo dati per spacciati, ci siamo tirati fuori, siamo felici ma pensiamo a mercoledì e alla Fiorentina".

TESTA ALLA FIORENTINA

"Sicuramente è un gol fondamentale, il più importante sinora, ma c'è ancora uno sforzo da fare per completare l'opera. Ci meritiamo questa salvezza, ci abbiamo messo il cuore, il carattere. Dovevamo fare vedere che valiamo una classifica diversa, ce la stiamo facendo, adesso andiamo a riposare perché mercoledì c'è un'altra tappa decisiva".