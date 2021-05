Benevento-Cagliari, numeri e curiosità

08 mag 2021

I PRECEDENTI Sarà la quarta sfida in Serie A, dopo quella dell’andata (vittoria 2-1 del Benevento in terra sarda) e il doppio confronto della stagione 2017-18 con due vittorie rossoblù per 2-1 al fotofinish.

STATO DI FORMA Il Cagliari è reduce da tre vittorie e un pareggio, era dal dicembre 2019 che non restava imbattuto per almeno quattro gare di fila in Serie A (serie arrivata a 13). Il Cagliari ha ottenuto 10 punti nelle ultime quattro partite di Serie A (3V, 1N), tanti quanti ne aveva guadagnati nei precedenti 20 match di campionato (2V, 4N, 14P). Nel girone di ritorno il Benevento ha ottenuto nove punti, mentre a questo punto del girone di andata ne aveva conquistati il doppio (18). Inoltre, il Benevento ha vinto solo una partita in Serie A nel girone di ritorno (6N, 8P), nessuna squadra ha ottenuto meno successi dei campani nel periodo (al pari del Parma).



PERICOLO “ZONA CESARINI”

Nessuna squadra ha subito più gol del Cagliari (16) nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, al pari del Torino e del Parma.

GLI EX

Tra gli ex nel Benevento troviamo Marco Sau – che ha giocato 165 partite e segnato 35 gol con la maglia del Cagliari in Serie A (dietro solo a Joao Pedro come attaccante con più presenze, 176 per il brasiliano) – e Artur Ionita, che ha vestito il rossoblù per quattro stagioni tra il 2016 e il 2020, realizzando sei gol e sei assist in 125 partite giocate in Serie A. Da segnalare anche Andrés Tello, che ha fatto il suo esordio tra Serie A e Serie B nella stagione 2015/16, proprio con la maglia del Cagliari con 24 presenze e due reti nel torneo cadetto.

CRAGNO AL TOP

Anche Alessio Cragno è un ex, avendo conseguito la prima storica promozione in Serie A con la maglia sannita nella stagione 2016/17, mantenendo la porta inviolata per 18 volte in 38 partite disputate. Cragno è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate in questa Serie A (118) davanti al portiere del Sassuolo Andrea Consigli (115), pur avendo giocato tre partite in meno dell’estremo difensore neroverde.

SUPER PAVOLETTI

Leonardo Pavoletti ha segnato due gol in tre partite contro il Benevento nel massimo campionato, entrambi di testa: dalla stagione del suo esordio in Serie A nel 2013/14, solo Cristiano Ronaldo (45) e Robert Lewandowski (34) hanno fatto meglio di lui (28) con questo fondamentale nei cinque maggiori campionati europei.