Esercitazioni atletiche e partite

04 mag 2021

Al Centro sportivo di Assemini è iniziata questo pomeriggio la settimana di lavoro che porterà il Cagliari alla sfida di Benevento, match in programma domenica 9 maggio allo stadio “Ciro Vigorito” (ore 15, diretta su Sky Sport). L’allenamento dei ragazzi di mister Semplici ha preso il via con un’attivazione a secco: poi la squadra ha giocato una partita tattica a campo ridotto. A seguire i calciatori più impiegati nell’ultima gara hanno svolto delle esercitazioni atletiche; per gli altri serie di partitelle 5 contro 5.

Ha lavorato a parte Riccardo Sottil. A riposo precauzionale Luca Ceppitelli, costretto ad uscire dal campo al 32’ del secondo tempo della partita contro il Napoli per una ferita lacero-contusa all’arcata orbitale destra riportata in uno scontro di gioco.

Il Cagliari si ritroverà domani, mercoledì 5 maggio, al mattino.