Cragno: "La nostra corsa continua"

02 mag 2021

+ -

Alessio Cragno è tornato a difendere i pali rossoblù e commenta il pareggio di Napoli, foriero di un punto prezioso nella corsa salvezza che continuerà domenica prossima a Benevento. Altra tappa cruciale alla quale il portiere guarda, nell'ambito dell'analisi odierna.

PUNTO FORTEMENTE VOLUTO

"Ci abbiamo sempre creduto, fino alla fine abbiamo voluto questo punto, in campo c'era sempre la percezione di potercela fare e alla fine siamo stati premiati. Siamo dentro un bel ciclo, quattro risultati utili fondamentali che ci hanno dato una bella spinta verso la salvezza. Non possiamo rilassarci, domenica si va a Benevento per un altro scontro, non c'è tempo per festeggiare o pensare che sia fatta. Sarà una gara fondamentale e dovremo farci trovare pronti".

BRAVI AD AIUTARCI

"Penso che la squadra abbia fatto una buona prova difensiva, lavorando di reparto, ci siamo aiutati a vicenda in ogni situazione. Rientravo dopo qualche partita causa la positività al Covid, non è mai semplice riprendere il ritmo partita, soprattutto contro attaccanti e giocatori offensivi forti come quelli del Napoli. Penso che ci siamo disimpegnati bene e questo risultato prezioso sia merito di tutto il gruppo".