Napoli-Cagliari, numeri e curiosità

01 mag 2021

STRISCE DA MIGLIORARE I rossoblù vengono da tre successi di fila in campionato (tante vittorie quante nelle precedenti 25) – l’ultima volta in cui hanno ottenuto più successi consecutivi in Serie A è stata nell’ottobre 2012 (quattro). Il Cagliari non arriva a due successi esterni di fila da settembre 2019, quando il secondo fu proprio contro il Napoli.

I PRECEDENTI La vittoria del settembre 2019 (nell’ultimo precedente in casa azzurra), con gol di Castro, è l’unica rossoblù nelle ultime dieci sfide di Serie A. Il Napoli ha vinto tutte le ultime 9 giocate nel girone di ritorno, tante vittorie quante in tutte le prime 25 contro questa avversaria nella seconda parte della stagione. Sono 69 le sfide in serie A tra Napoli e Cagliari: 31 successi partenopei, contro i 14 sardi, con 24 pareggi a completare il bilancio.

PAVOLETTI E SIMEONE, BELLA TRADIZIONE Leonardo Pavoletti (ex di turno) ha realizzato una rete contro il Napoli, nell'ultima delle sue tre sfide in casa dei partenopei in Serie A. L'unica tripletta di Giovanni Simeone in Serie A è arrivata proprio contro il Napoli, nell'aprile 2018 con la maglia della Fiorentina.

JOAO LEADER Dopo una serie di cinque gare di Serie A senza gol né assist, João Pedro (che è diffidato) ha preso parte a tre reti nelle sue ultime due presenze (due gol, un assist): potrebbe andare a segno in tre gare di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso gennaio (serie in cui rifilò un gol anche al Napoli). Nelle ultime due stagioni di Serie A João Pedro ha realizzato 33 gol, nove in più che nelle precedenti quattro con il Cagliari in Serie A.



RIECCO RADJA

Radja Nainggolan torna dopo la squalifica (mentre mancherà Marin). Il belga ha già segnato contro il Napoli in Serie A, nel successo per 1-0 della Roma nell'aprile 2016.

PERICOLO TIRI DA FUORI

Sono 20 le reti con tiri da fuori area per il Napoli in questo campionato, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05), solo la Juventus 2014/15 è riuscita a fare meglio in una singola stagione di Serie A (22). Il Napoli sta viaggiando a una media di 16,82 tiri a partita in questa Serie A, la più alta nei top-5 campionati europei 2020/21. Il Cagliari ha subito ben 11 gol da fuori area in questo campionato, meno solo del Crotone (13): il 20% delle reti incassate sono arrivate dalla distanza, percentuale record nel torneo in corso.

NAPOLI, OCCHIO ALLE “PICCOLE”

Il Napoli non ha trovato il successo in due delle ultime quattro sfide di campionato contro formazioni nelle ultime quattro posizioni in classifica a inizio giornata (pareggio contro il Torino a dicembre e sconfitta contro lo Spezia a gennaio).

AZZURRI PROLIFICI

Il Napoli ha segnato in tutte le ultime 21 partite di campionato, nessuna squadra ha una striscia aperta più lunga in Serie A. I campani hanno segnato in tutte le ultime 21 partite di campionato, anche qui la striscia migliore tra le 20 del torneo.