Italia-San Marino, gli accrediti media

30 apr 2021

+ -

La Figc informa che sono aperte le procedure di accreditamento dei media per la gara amichevole tra l’Italia e San Marino in programma alla Sardegna Arena il 28 maggio alle ore 20.45.

Sarà possibile accreditarsi da oggi, venerdì 30 aprile, sino a martedì 18 maggio (ore 12.00 CET) in via esclusiva sul portale www.accreditations.figc.it. È possibile formulare la propria richiesta dopo aver provveduto alla necessaria registrazione sul portale Accreditations Figc. Termini e condizioni sono pubblicati all’interno dell’Area Media/Info per le redazioni del sito www.figc.it.

Le attività media del MD-1, si svolgeranno rispettivamente al “Forte Village” (27 maggio) in orari da confermare.

Di seguito al link i dettagli per l'amichevole.