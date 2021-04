Condividi

28 apr 2021

eSerie A TIM, bis del Cagliari su PES 2021

Il Cagliari Calcio eSports concede il bis. Raggiunte le Final Eight su FIFA21 (qui il recap della qualificazione), il team rossoblù in partnership con Exeed e sponsorizzato Fluorsid ha staccato il pass per le finalissime dell’eSerie A TIM anche su PES 2021. ATALANTA BATTUTA

E allora ecco che dopo un girone concluso al terzo posto, valso il passaggio al winner bracket, ieri negli studi Infront il titolare Giuseppe “Spagnols88” Spagnolello ha sfidato l’Atalanta nel primo turno dei playoff. Tante occasioni ma è solo all’89’ che Pavoletti decide il primo dei due match contro i nerazzurri. Nel ritorno Cerri la sblocca, poi Contini e ancora Pavoletti mandano i titoli di coda: 4-1 complessivo e rossoblù chiamati al secondo e decisivo turno contro la Roma, tra le favorite del torneo.



TRE MATCH EPICI

Supportato dalla spalla Alessio “Alexiov90” Scarlata (assente invece il player draftato Alessandro “Ale87_Ita” Ardito), Spagnols sfodera una delle migliori prestazioni della carriera. Parte fortissimo e domina i giallorossi di Kepa: Cerri-Pavoletti, entrambi di testa, danno un primo forte segnale. E l’andata va in archivio. Emozioni a non finire nel ritorno: avanti la Roma e pari rossoblù con João Pedro. Al 69’ il vantaggio giallorosso è di tre lunghezze ma Simeone (bellissimo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, la specialità della casa) regala nel finale una pesantissima rete che porta le squadre alla terza sfida. Il livello si alza e il nostro pro player risponde presente. Dzeko-gol, siamo sotto. Capitan João Pedro, di sinistro, la pareggia al 50’. A metà ripresa Contini scappa verso la porta, Juan Jesus lo stende: cartellino rosso, Roma eSports con un uomo in meno. Scocca il minuto 78 e Pavoletti chiude un’azione da sogno con un tiro imprendibile sul primo palo. C’è tempo solo per una grande parata di Vicario, poi parte la festa. Il Cagliari Calcio eSports è alle Final Eight dell’eSerie A TIM su PES 2021.