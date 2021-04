Ladinetti rinnova col Cagliari

27 apr 2021

Il Cagliari Calcio è lieto di comunicare che il calciatore Riccardo Ladinetti ha prolungato il suo rapporto contrattuale con il Club fino al 30 giugno 2024.

Classe 2000, maturato nel Settore giovanile rossoblù (72 presenze e 10 gol nella Primavera), ha fatto il suo esordio in prima squadra lo scorso 18 luglio in Cagliari-Sassuolo 1-1, per poi trasferirsi in prestito all’Olbia all'inizio di questa stagione. Impiegato sia da regista che da mezzala, in Gallura sta vivendo da protagonista il suo primo campionato giocato interamente tra i professionisti: con la maglia dei bianchi ha sinora collezionato 29 gare (di cui 27 da titolare) e 2 reti, artefice di prestazioni che hanno confermato tutte le sue qualità.

Tecnica, visione di gioco e leadership, Ladinetti è cresciuto anche a livello fisico: un centrocampista duttile, capace di fornire il suo contributo sia nello sviluppo della manovra che in fase di interdizione.

Il futuro è tuo: continua così, Riccardo!