Semplici: “Complimenti alla squadra”

25 apr 2021

+ -

Nove punti in tre partite che valgono quota 31 punti e l’aggancio al Benevento. Leonardo Semplici al termine del successo ottenuto ai danni della Roma: “Una vittoria straordinaria, quest'anno non avevamo fatto 1 punto contro una big, quindi abbiamo invertito anche questo trend. Stiamo attraversando un momento di crescita, ma non dobbiamo mollare: non abbiamo ancora fatto niente, la sofferenza esibita oggi deve essere la nostra forza e il nostro credo”.

OCCASIONE COLTA

“Chiaramente bisogna dare un'occhiata agli altri risultati ma l'energia va spesa per la nostra prestazione. Avevamo la possibilità di riagganciarci al treno, l'abbiamo colta, devo dire meritatamente. Abbiamo sofferto da squadra, forse avremmo potuto osare qualcosina di più, ma non dimentichiamo le nostre vicissitudini in settimana: la perdita di Pereiro, il timore che anche qualcun altro potesse avere contratto il Covid. I ragazzi ci stanno mettendo la mentalità giusta per uscire da questa situazione, il campionato è lungo, ma ci siamo anche noi”.

UN GRUPPO COMPATTO

“Siamo un gruppo vero. Tutti si sacrificano, si mettono a disposizione, gioiscono per un recupero dopo l'errore di un compagno: sono atteggiamenti determinanti per chi si trova in una situazione come la nostra. I ragazzi sono coinvolti, si allenano nella giusta maniera, sta venendo fuori tutta la loro qualità”.

IN CAMPO SENZA PAURA

“La nostra squadra ha dei valori che sin qui non è riuscita ad esprimere: quando abbiamo inciso sugli aspetti mentali e morali, ha tirato fuori quel carattere che aveva dimostrato in passato. Ci siamo guardati negli occhi, il Cagliari per le sue qualità deve avere un altro tipo di mentalità. I ragazzi sono stati bravi a recepire il messaggio, sicuramente il gruppo sta crescendo e si sta convincendo delle sue possibilità, sta dimostrando di non avere paura di nessuno, il che è l'aspetto più importante”.

JOAO MERAVIGLIAO

“Sapevo che era forte, quando ero alla Spal aveva segnato un grandissimo gol. Anche oggi ha fatto una grande partita, ha messo in campo tanto sacrificio, oltre a segnare una bella rete. Devo fare i complimenti a tutta la squadra perché ha tirato fuori una prestazione di carattere, contro una squadra importante. Siamo felici di questo risultato, 9 punti in 3 partite ci permettono di riemergere e continuare a lottare per il nostro obiettivo”.

ORA IL NAPOLI

“Quella di Benevento sarà una partita importantissima, ma non decisiva: perché prima ci sarà il Napoli e dopo ci attendono altre sfide. Adesso pensiamo a recuperare energie: se giochiamo con questa umiltà e determinazione possiamo dire la nostra”.