25 apr 2021

Il mister rossoblù Leonardo Semplici ha convocato 21 giocatori per la partita di oggi contro la Roma. Out Tripaldelli per un affaticamento alla coscia sinistra.

Questa la lista completa:

1 Aresti

2 Godin

8 Marin

9 Simeone

10 Joao Pedro

14 Deiola

15 Klavan

16 Calabresi

18 Nandez

19 Asamoah

22 Lykogiannis

23 Ceppitelli

24 Rugani

25 Zappa

27 Cerri

30 Pavoletti

31 Vicario

32 Duncan

34 Ciocci

40 Walukiewicz

44 Carboni