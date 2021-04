Cagliari all'esame Roma

25 apr 2021

Sei punti in due partite: un ottimo bottino per il Cagliari, che ha corroborato la sua classifica. La strada da percorrere però è ancora lunga e accidentata. Bisogna proseguire a questa andatura, senza fermarsi né distrarsi ad osservare la marcia delle dirette concorrenti. Continuare a correre, anche se l’avversario di oggi si chiama Roma e non ci sarà Radja Nainggolan, stoppato dal giudice sportivo, e nemmeno Pereiro, fermato dal Covid.

ROMA FOCALIZZATA SULLA GARA DI OGGI

Il calendario delle prossime due partite propone prima la Roma poi il Napoli. Ci sarà tempo per pensare alla gara coi partenopei, di sicuro sono due impegni contro squadre molto forti e sin qui il Cagliari opposto alle big ha fatto fatica. Si comincia con i giallorossi, che non attraverseranno un momento brillantissimo e avranno pure la testa all’impegno di Coppa giovedì a Manchester, ma restano un complesso di tutto rispetto, dalle grandi doti tecniche, con individualità in grado di fare la differenza in ogni minuto. Deve fare risultato, la Roma, per rilanciarsi nella corsa alle qualificazioni per la prossima Europa League; quindi pensare ad una squadra totalmente concentrata sulla trasferta inglese sarebbe un errore di valutazione gravissima. Il mister Fonseca recupera diversi giocatori assenti nelle ultime uscite, a rimpolpare una rosa di prima qualità che permette di cambiare le sue pedine e conservare un alto livello di rendimento. Il Cagliari a questo punto della stagione non può sprecare energie a fare calcoli; è chiamato a fare punti contro tutti, non importa il nome degli avversari.

POCHI FRONZOLI, TANTA CONCRETEZZA

La squadra vista a Udine può giocarsela alla pari: ha messo in campo determinazione e voglia di portare a casa il risultato, ha saputo soffrire quando sottoposta alla pressione di una Udinese che non ci stava a perdere, è riemersa nella parte finale quando ha rallentato i ritmi ad arte e ha gestito il pallone con abilità e saggezza. I rossoblù hanno fatto vedere di essere entrati in sintonia col contesto attuale, che prevede pochi fronzoli e tanta concretezza, quella compattezza e quel carattere richiesto in circostanze del genere alle squadre che si ritrovano con l’acqua alla gola. Oggi servirà la stessa determinazione e la stessa ferocia agonistica per limitare la Roma e controbattere colpo su colpo.

SENZA RADJA E GASTON

L’assenza di Nainggolan, inutile nasconderlo, è piuttosto grave. La personalità e la qualità del Ninja servono come il pane ad una squadra che ogni tanto risente delle situazioni negative sul piano psicologico. Radja ha suonato la carica nella rimonta contro il Parma e anche a Udine la sua presenza è stata fondamentale, come catalizzatore in fase d’attacco e in mezzo al campo a fare il lavoro sporco. Vedremo con chi lo sostituirà Leonardo Semplici: le alternative non mancano, naturalmente con diverse caratteristiche rispetto al belga. Tra le opzioni c'era anche Pereiro, ma l'uruguayano è risultato positivo al Covid e non sarà nemmeno lui della partita. Davvero una maledizione, per Gaston: decisivo contro il Parma con un gol e un assist, pareva essersi messo alle spalle varie vicissitudini, in primis il grave infortunio di inizio stagione. Contrattempi ai quali il gruppo dovrà dare una risposta forte e decisa: la compattezza di squadra sarà fondamentale, sia oggi contro la Roma che nelle prossime partite di campionato.

COME SEGUIRE LA GARA

