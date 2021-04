Cagliari-Roma, numeri e curiosità

24 apr 2021

JOAO TRASCINATORE Il brasiliano ha segnato ben cinque gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A contro la Roma (contro nessuna squadra ha realizzato più reti nel massimo campionato). Tuttavia, in questo parziale il Cagliari ha ottenuto solo un pareggio, a fronte di due sconfitte. Inoltre, il 10 di Ipatinga può diventare il primo brasiliano con almeno 15 gol in due stagioni di Serie A consecutive a partire da Kaka (2007/08 – 2008/09) – attualmente a 14.

CAGLIARI IN SCIA POSITIVA Il Cagliari ha vinto due delle quattro gare interne di campionato con Leonardo Semplici in panchina (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 12 con Eusebio Di Francesco alla guida. Il Cagliari potrebbe vincere tre partite di fila in campionato per la prima volta dal novembre 2019.



GLI ALLENATORI

Leonardo Semplici non ha mai pareggiato in cinque precedenti da allenatore contro la Roma in Serie A (2V, 3P). Paulo Fonseca ha guadagnato sette punti in tre sfide contro il Cagliari in Serie A (2V, 1N) e ha vinto l’unico precedente contro Leonardo Semplici in Serie A: successo per 3-1 della Roma contro la SPAL nel dicembre 2019.

CECCHINI AGLI ANTIPODI

Da una parte la Roma (50.4%) è la squadra con la miglior percentuale di tiri nello specchio in questo campionato, dall’altra il Cagliari è ultimo in questa graduatoria (41.2%).

ROMA FUORI CASA

La Roma ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A (2N, 4P) e in generale non perdeva almeno sette delle prime 15 gare esterne in una stagione nel massimo campionato dal 2012/13 (includendo anche la sconfitta a tavolino contro il Verona). La squadra giallorossa non impatta due gare di fila in Serie A dall’ottobre 2019, in una serie inaugurata proprio contro il Cagliari (1-1). Inoltre, la formazione di Fonseca ha guadagnato in casa più del doppio dei punti ottenuti in trasferta in questo campionato: 37 v 18.