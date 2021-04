Verso Cagliari-Roma

23 apr 2021

A due giorni dal match contro la Roma, in programma domenica alla Sardegna Arena, il Cagliari si è allenato ad Asseminello: per i rossoblù seduta tecnico-tattica in preparazione della gara.

Diretto da mister Semplici, coadiuvato dal suo staff, l’allenamento si è aperto con degli esercizi di attivazione. Parte centrale dedicata agli sviluppi offensivi, a seguire sessione di palle inattive. Ha lavorato parzialmente con il gruppo Matteo Tramoni; personalizzato per Riccardo Sottil.

Domani, sabato 24 aprile, la squadra si ritroverà al pomeriggio per una nuova seduta: al termine Leonardo Semplici presenterà la gara ai media in conferenza.