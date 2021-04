22 apr 2021

In occasione dell'“Earth Day 2021”, il Cagliari Calcio lancia il suo messaggio per ribadire l'importanza della salvaguardia dell’ambiente che ci circonda. A oltre cinquant'anni dalla sua istituzione, con l’inizio di un percorso che ha visto progressivamente aumentare la consapevolezza che le azioni dell’uomo hanno un’incidenza sul Pianeta, la “Giornata mondiale della Terra” ci ricorda dunque quanto ancora ci sia da fare: difendere l’ambiente è una responsabilità di tutti.

In questi anni il Club ha mostrato la sua sensibilità sul tema. Tra le iniziative le giornate dedicate alla pulizia delle spiagge nell’ambito della campagna “Il nostro impegno”, grazie alla partnership con Ichnusa e Legambiente; i progetti di mobilità sostenibile per arrivare allo stadio - in collaborazione con Tour Baire, Arst e Ctm; o ancora l’eliminazione dei bicchieri di plastica dalla Sardegna Arena, sostituiti con bicchieri biodegradabili in PLA, un’iniziativa avviata con Ichnusa e Sky.

Cuore rossoblù, anima green: oggi più che mai il Cagliari è in prima linea per contribuire a costruire un futuro sostenibile.