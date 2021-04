Al lavoro ad Asseminello

22 apr 2021

+ -

Rientrato nella notte dalla trasferta di Udine, il Cagliari si è allenato questa mattina ad Asseminello: è già tempo di pensare alla prossima sfida, alla Sardegna Arena domenica arriva la Roma (ore 18, diretta Sky Sport).

I calciatori più impegnati ieri sera alla Dacia Arena hanno svolto una sessione di scarico in palestra; gli altri rossoblù sono scesi in campo per iniziare con un'attivazione tecnica a torelli. A seguire partitelle a campo ridotto e una serie di conclusioni a rete. Ha lavorato parzialmente con la squadra Matteo Tramoni, prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato Riccardo Sottil.

Il Cagliari si ritroverà al Centro sportivo di Assemini domani pomeriggio, venerdì 23 aprile, dove è in agenda una nuova seduta.