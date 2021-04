Semplici: “Vittoria da squadra vera”

22 apr 2021

Dopo la vittoria di sabato contro il Parma, il Cagliari si è ripetuto a Udine: i rossoblù hanno portato a casa altri tre punti importantissimi sulla strada per la salvezza. Un successo che dà continuità, ottenuto al termine di una nuova ottima prova, come sottolinea il tecnico Leonardo Semplici: “Penso che sia stata una vittoria da squadra vera, contro un avversario forte, ostico, che gioca un buon calcio. Alla Dacia Arena non avevano vinto né l'Inter né l'Atalanta. Devo fare i complimenti ai ragazzi, sia chi ha giocato che chi è entrato a gara in corso: hanno sfoderato una grande prestazione”.

UN BLOCCO UNICO

“Abbiamo giocato un primo tempo di personalità, segnando anche un bel gol con Joao Pedro: purtroppo non siamo stati fortunati, la rete è stata annullata, ma non ci siamo arresi. Dopo il rigore trasformato da Joao, abbiamo subito la voglia di pareggiare dell'Udinese, senza correre però grossi pericoli. La squadra ha lottato come un blocco unico: solo con questa mentalità, con questo coraggio di andare a fare la partita anche in trasferta, potremo centrare il nostro traguardo”.

DEIOLA E ASAMOAH CONVINCENTI

“Sono soddisfatto di loro, non giocavano da tanto, soprattutto Asamoah: hanno fornito una prestazione di spessore. Direi però che tutta la squadra ha fatto bene, ha anche saputo rischiare e proposto delle buone cose”.

VOGLIA DI VINCERE E UMILTÀ

“Il Cagliari, leggendo i nomi che ne compongono la rosa, non doveva trovarsi in questa posizione di classifica: se è capitato così vuol dire che ha avuto dei problemi. Sappiamo che nonostante la vittoria di oggi, l'obiettivo è ancora lontano: se però giochiamo con la mentalità, la voglia di vincere e l'umiltà che bisogna dimostrare in questi frangenti, allora le prestazioni e i risultati arrivano di conseguenza”.

NON MOLLARE DI UN CENTIMETRO

“Non facciamo corsa su un avversario in particolare: dobbiamo pensare a fare risultato senza focalizzare l'attenzione sulle altre. Ci crediamo, i ragazzi stanno dimostrando di avere acquisito la mentalità e l'umiltà giusta, hanno recepito ciò che voglio da loro. C'è grande unità di intenti, non dobbiamo mollare niente, bisogna continuare ad avere fiducia. Stanno venendo fuori i valori umani, oltre a quelli tecnici: proseguiamo su questa strada, con passione e determinazione per arrivare alla salvezza. Come si dice: testa bassa e pedalare”.

RADJA OUT CONTRO LA ROMA

“Radja è un giocatore di grande esperienza, un po' è il nostro ago della bilancia. Può giocare in tutti i ruoli, oggi ha fatto il trequarti, la mezzala, il centrocampista puro: ti sposta gli equilibri con la sua qualità. Purtroppo domenica contro la Roma non lo avremo, sapevamo che era in diffida e un giallo poteva arrivare da un momento all'altro: è capitato questa sera, cercheremo di non farlo rimpiangere. Sono sicuro che chi giocherà darà il massimo”.