eSerie A TIM, rossoblù alle Final Eight di FIFA21

21 apr 2021

Non si ferma la corsa del team eSports. Dopo un girone B dominato con 16 punti e la miglior difesa del raggruppamento, i rossoblù - sponsorizzati Adidas e Fluorsid - volano alle Final Eight dell’eSerie A TIM su FIFA21 (in attesa dei playoff su PES 2021, in programma martedì 27 aprile). Nella serata di ieri la sfida che è valsa il pass per la fase decisiva del primo campionato virtuale dedicato alle squadre di Serie A. Avversaria del Cagliari la Lazio, nel pomeriggio vincitrice della sfida con il Milan.

SFIDA COMBATTUTA

Inizia alla grande Francesco “Obrun2002” Tagliafierro, titolare designato per i playoff. Doppio vantaggio all’intervallo del primo match che poi diventa 4-1 a fine gara. Nel ritorno ecco la rimonta della Lazio. Sotto 2-0, Obrun trova la forza per pareggiare. Non è finita: rossoblù in dieci dal 73’, altri due gol biancocelesti. Non senza brividi ma la difesa resiste e al fischio finale la somma dei risultati (6-5) regala la vittoria ai nostri ragazzi.