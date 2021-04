A viso aperto

21 apr 2021

Neppure il tempo di gustarsi pienamente la vittoria sul filo di lana di sabato, che si torna in pista. Lo impone il calendario, che propone al Cagliari un’altra tappa difficile: a Udine, al cospetto di una squadra già tranquilla ma non per questo meno insidiosa. I bianconeri puntano al decimo posto, attualmente distante solo 3 punti, e hanno le carte in regola per arrivarci, per qualità complessiva e dei singoli.

CARATTERE E VOGLIA DI VINCERE

All’Udinese oggi mancherà De Paul, uomo squadra capace di illuminare la manovra e andare alla conclusione, risolutore anche dell’ultima partita di campionato a Crotone. Non per questo i friulani perdono la loro pericolosità né vanno affrontati con un approccio più morbido. La mentalità, il carattere, la voglia di vincere devono essere quelli che hanno accompagnato i rossoblù nella partita contro il Parma, al netto di errori e ingenuità. Non si ribalta per caso il risultato di una gara-spareggio come quella di sabato se non si è consapevoli dei propri mezzi e se non si getta sul campo tutta la determinazione possibile; il Cagliari ci è riuscito e quei 3 punti devono costituire la spinta necessaria per risalire i gradini della classifica. Cuore, polmoni e grinta per proseguire su un cammino ancora irto di pericoli ma con un fardello meno pesante sulle spalle. Il quart’ultimo posta è occupato da tre squadre che vantano 5 punti di vantaggio: bisognerà inseguirle puntando sulla qualità della corsa, non a come e quando avvistarle. Sarebbe un errore focalizzare l’attenzione su una delle battistrada: giusto concentrarsi sulle proprie possibilità, partita dopo partita.

PUNTI IMPORTANTI IN PALIO

Sarà interessante vedere quante energie ha prosciugato il match col Parma, certamente estenuante sotto il profilo puramente fisico-atletico e nervoso. Leonardo Semplici ha un ventaglio di alternative abbastanza ampio per potersi permettere qualche cambio nel telaio, il tecnico farà le sue scelte in base alla condizione di ciascun elemento. Per quanto importante sia il turn-over nel calcio moderno tanto condensato di impegni ravvicinati, il momento della stagione è tale che non si può ragionare in prospettiva, quanto invece affrontare ogni gara come se fosse l’ultima. Guai ad addentrarsi in calcoli complicati o speculare sul nome degli avversari: anche il match di oggi, in un campo tradizionalmente ostico, vale come quello col Parma. Un’altra partita con punti in palio da strappare ad ogni costo, accettando il confronto fisico e far valere di contro le proprie qualità tecniche; col morale comunque alto, così come si conviene a chi si è appena issato al di là del primo precipizio e ora affronta con fiducia un’altra salita a mani nude. A sette gare dalla fine, non ci si può più permettere di avere paura.

COME SEGUIRE LA GARA

Potrete seguire la web cronaca di #UdineseCagliari sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android. Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dalla Decia Arena su Facebook, Twitter e Instagram