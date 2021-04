Condividi

20 apr 2021

Udinese-Cagliari, numeri e curiosità

Dacia Arena di Udine, alle 20.45 i rossoblù scendono in campo contro i bianconeri di casa nel turno infrasettimanale che mette in palio punti pesanti nella corsa salvezza. I PRECEDENTI

Sono 51 i precedenti tra Udinese e Cagliari in Serie A: 25 successi per i bianconeri, 11 per i rossoblù e 15 pareggi. A Udine non c’è storicamente molta fortuna per il Cagliari, che ha perso le ultime due partite in terra friulana e ha subito almeno due gol in sei delle ultime sette partite nella tana bianconera. Nel novembre 2017 fu 1-0 firmato Joao Pedro, l’unica volta in cui l’Udinese non riuscì a segnare nelle ultime sette gare giocate.



PROVACI ANCORA, PAVO!

Leonardo Pavoletti è andato a bersaglio nell’ultimo turno di Serie A e potrebbe trovare la rete in più gare di fila nel torneo per la prima volta da maggio 2019 (quattro in quel caso, l’ultima delle quali proprio con l’Udinese). ACQUOLINA DI RADJA

Le due reti in Serie A di Radja Nainggolan contro l’Udinese in Serie A sono arrivate con la maglia della Roma, nel maggio 2015 e nel gennaio 2017. Inoltre solo contro Fiorentina (sei) e Torino (quattro) il belga conta più passaggi vincenti nella competizione (tre). GASTON “ON FIRE”

Gastón Pereiro ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist), nelle ultime quattro presenze in Serie A, aveva segnato una sola rete (non fornendo alcun assist) nelle sue prime 20 partite nella competizione. DOLCE RICORDO PER RUGANI

Contro l’Udinese è arrivata la prima presenza in Serie A per Daniele Rugani (agosto 2014 con l’Empoli). La formazione friulana è anche l’unica contro cui il difensore rossoblù vanta un gol e un assist nello stesso match di campionato (con la maglia della Juventus nell’ottobre 2017).



DUNCAN SA COME SI FA

Se dovesse andare a bersaglio in questa sfida, l’Udinese diventerebbe la terza squadra contro cui Joseph Alfred Duncan conta più di un gol in Serie A dopo Atalanta e SPAL. La sua rete ai friulani nel maggio 2015 (con la maglia della Sampdoria) è stata la sua prima firmata nella massima competizione. ALL’ANDATA FU “LYKO-DAY”

Il Cagliari è, con Napoli, Sassuolo e Lazio, una delle quattro squadre che in questa Serie A vantano almeno due gol su punizione diretta; uno di questi è arrivato contro l’Udinese nel match d’andata ed entrambe portano la firma di Charalampos Lykogiannis. OCCHIO A COLPI DI TESTA E FINALI

L’Udinese è la squadra con la più alta percentuale di gol di testa nella Serie A in corso: la formazione friulana ha infatti realizzato con questo fondamentale il 24% delle sue reti totali (otto su 34). Inoltre è, al pari dello Spezia, una delle due formazioni che hanno realizzato meno gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato (uno a testa); intervallo temporale in cui solo il Benevento (nove) ne ha incassati più del Cagliari (otto).



L’UDINESE E I GOL

Dall’inizio del 2021, nessuna squadra ha segnato meno gol casalinghi dell’Udinese in Serie A (sette). Dall’altra parte però solo l’Inter (quattro) ha subito meno reti interne dei bianconeri (cinque) nel periodo. Inoltre, l’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime 13 gare di campionato di mercoledì (5N, 8P): tra le squadre di questa Serie A solo il Bologna (16 partite) attende un successo da più tempo in questo giorno della settimana nella competizione. SENZA DE PAUL

Dall’inizio della scorsa Serie A Rodrigo de Paul (assente per squalifica) ha saltato cinque gare: due vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio nel parziale. Con l’argentino in campo la percentuale di vittorie dei friulani nel periodo è del 29.7%, ma si alza al 40% senza la sua presenza. Ha partecipato attivamente a sei degli ultimi nove gol segnati dall’Udinese in Serie A (tre reti e tre assist).

Tutto su Udinese-Cagliari

