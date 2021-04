In campo in vista dell’Udinese

19 apr 2021

Antivigilia di Udinese-Cagliari, come da programma i rossoblù si sono allenati al Centro sportivo di Assemini questo pomeriggio. La seduta odierna, iniziata con delle esercitazioni di attivazione con palla, è proseguita con dei lavori tecnico-tattici. A seguire sessione dedicata alle prove di palle inattive a sfavore. Dall’infermeria: hanno continuato il personalizzato Riccardo Sottil e Matteo Tramoni.

Il Cagliari si ritroverà domani mattina ad Asseminello per proseguire la preparazione alla gara. Al termine dell’allenamento mister Leonardo Semplici presenterà il match ai media in conferenza. Nel pomeriggio la squadra partirà per Udine.