Semplici: “La squadra ci ha sempre creduto”

18 apr 2021

Tre punti fondamentali portati a casa con carattere, fame e cuore: contro il Parma oggi era un vero spareggio e il Cagliari l'ha vinto. Contava solo questo, ad otto giornate dalla fine del campionato, come sottolinea il mister rossoblù Leonardo Semplici: “Già pareggiarla sarebbe stato troppo poco per i nostri sforzi. Nella partita di oggi ci abbiamo messo di tutto: gli errori nel primo tempo ma anche il carattere nel recuperarla. Le qualità dei ragazzi sono venute fuori, non abbiamo mai mollato, nemmeno nei momenti più difficili, ci abbiamo creduto. Alla fine avevamo dentro cinque attaccanti, ma volevamo vincerla in tutte le maniere, contro una squadra che come noi si giocava il tutto per tutto. Devo fare i complimenti allo staff medico e fisioterapico che mi hanno permesso di recuperare in extremis alcuni giocatori, tra cui Marin, che ha fatto una grande partita”.

UNA VITTORIA FONDAMENTALE

“Mi auguro che questa vittoria significhi tanto per noi, ci dia ulteriore spinta, carica, spregiudicatezza. Al mio arrivo ho trovato problemi che non abbiamo ancora risolto, ma il gruppo mi ha dato grande disponibilità, ha forza e moralità: l'ha dimostrato oggi, sia chi ha giocato che chi è subentrato. Adesso dobbiamo continuare così, con la consapevolezza che ogni partita bisogna dare il massimo e qualcosa di più, perché quel che si è fatto finora non era sufficiente, anche se la classifica non rispecchia il valore di questa squadra”.

LA VOGLIA DI FARE RISULTATO

“Quando si affronta questo tipo di gare, da dentro o fuori, l'aspetto psicologico è determinante. Non siamo partiti benissimo, abbiamo commesso degli errori sui primi due gol, venuti da situazioni che pure avevamo provate durante la settimana in allenamento: bisogna però anche dare merito alla bravura del Parma. C'è da migliorare, non sempre si possono fare quattro gol per rimediare, ci vuole più equilibrio. Oggi e domenica scorsa contro l'Inter la squadra ha messo in campo quella fame e quella voglia di fare risultato che in altre partite forse ci erano un po' mancate”.

UN PASSO IN AVANTI

“Naturalmente siamo soddisfatti, quello di oggi è un passo in avanti, i ragazzi hanno dimostrato di esserci, di poter e dover dare ancora tanto. Forse qualcuno ci aveva già dato per spacciati, invece la squadra è viva. Attenzione però: non abbiamo ancora fatto niente, il nostro obiettivo è la salvezza, bisogna calarsi in questa realtà. Oggi abbiamo dato segnali positivi che dobbiamo cavalcare per migliorare e centrare il nostro obiettivo”.

BRAVI GASTON E ALBERTO

“Difficile parlare dei singoli però Pereiro è entrato bene in partita, è un ragazzo di grande qualità, se cresce sotto l'aspetto caratteriale può far valere le sue doti tecniche e spaccare la partita. Basta vedere il gol di oggi. Cerri ha segnato una rete importantissima, per lui e per la squadra. Contro il Verona non era riuscito a concretizzare alcune occasioni ma fa parte del gioco, la sua prova era stata positiva. Sono contentissimo per Alberto, ha contribuito in maniera determinante, questo gol lo cercava e se l'è meritato. Direi comunque che tutta la squadra in blocco merita un elogio”.

A UDINE CON LA VOGLIA DI CONFERMARSI

“Ci voleva questa emozione, per fare capire al gruppo che queste vittorie sono possibili solo se c'è questa volontà. Non bisogna mollare di un centimetro, la squadra ha espresso una prestazione eccezionale sotto il profilo caratteriale e tecnico. In settimana li avevo visti con un piglio e con un atteggiamento diverso, hanno preso coscienza che ci vuole sempre quell'umiltà, voglia di migliorarsi e mettersi in discussione che tutte le squadre devono tirare fuori quando si trovano in una situazione come la nostra. Adesso pensiamo alla partita di Udine, dove dovremo sfoderare un'altra prova importante per portare via dei punti”.

PECCATO PER L'ASSENZA DEI TIFOSI

“Dispiace che una partita del genere l'abbiamo vissuta senza il nostro pubblico. Conosco il calore dei tifosi del Cagliari, purtroppo in questo momento non possono partecipare sugli spalti, un peccato. Mi auguro che prossimamente si possa tornare ad esultare tutti insieme”.