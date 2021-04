Pereiro: "La vittoria del gruppo”

18 apr 2021

+ -

Gaston Pereiro ha risposto presente: stoccata a giro col mancino, assist di destro per l'apoteosi. L'uruguaiano commenta la clamorosa sul Parma e guarda già alla sfida di Udine, mercoledì sera.

ECCO LO SPIRITO ROSSOBLÙ

"Siamo felici, lo sono io per il gol e l'assist ma soprattutto il gruppo per una vittoria vitale. Ora però pensiamo all'Udinese, mercoledì sarà un'altra sfida importantissima per il nostro cammino, bisogna continuare con questo spirito se vogliamo fare l'impresa".

UNITI VERSO L’OBIETTIVO

"Voglio farmi trovare pronto per aiutare la squadra, sia che giochi dall'inizio sia che entri in corsa come oggi. Ciò che conta è il risultato e gli obiettivi della squadra, ognuno deve portare il suo contributo. Questo è un gruppo forte, che ha qualità e spirito, oggi l'ha dimostrato e non deve fermarsi: siamo uniti per raggiungere l’obiettivo. Personalmente punto a migliorare sempre di più, in questi mesi a Cagliari non sempre sono riuscito a dimostrare il mio valore, lavoro per risultare ancora più importante per questi colori".