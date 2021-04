Pavoletti: "Dobbiamo combattere così"

17 apr 2021

Voce rotta dall'emozione, dall'adrenalina che solo una vittoria per 4-3 in rimonta e allo scadere ti può dare. Leonardo Pavoletti, alla centesima presenza con la maglia del Cagliari, aveva timbrato il primo gol rossoblù della serata, poi tanta lotta, colpi di testa, cuore e alla fine l'esplosione coi compagni per una corsa salvezza che può continuare.

MAI DOMI

"Credo che capiti poche volte vivere certe emozioni: ci siamo sentiti nel baratro, sotto 0-2 e 1-3, però ci abbiamo sempre creduto. Siamo vivi, siamo un gruppo unito, con dei problemi perché sennò la classifica sarebbe diversa, ma non vogliamo mollare e l'abbiamo dimostrato anche oggi".

FINALE DA BATTICUORE

"Quella palla finale era lì, sapevo che uno di noi tre centravanti l'avrebbe buttata dentro. Sono felice per Alberto che l'ha schiaffata dentro, se lo merita. Ci serviva una vittoria così, anche in questo modo elettrizzante, per darci la carica per questo finale dove dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo senza lasciare nulla di intentato. Lo dobbiamo alla nostra gente, alla società, a noi stessi".