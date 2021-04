Servono i 3 punti

17 apr 2021

Conta solo vincere. Questa notte alla Sardegna Arena contro il Parma il Cagliari è chiamato all’ennesimo scontro diretto, un faccia a faccia che potrebbe segnare una tappa fondamentale nel suo campionato. La classifica è quella che è, inutile stare a rimuginarci sopra: i numeri parlano, al momento condannano la squadra rossoblù. Tutti i bonus sono già stati esauriti: il calendario concede ancora otto prove di appello per provare a ribaltare la situazione. Il Cagliari deve saperle sfruttare, rivoltare la storia. C’è ancora tempo, a patto di intraprendere finalmente quella svolta auspicata da mesi e che è pienamente nelle possibilità di una rosa come quella rossoblù.

IL PARMA SI GIOCA TUTTO

La partita di oggi vale doppio: una vittoria, oltre a rilanciare le sorti della squadra diretta da Leonardo Semplici, permetterebbe di azzerare le velleità di rimonta di una diretta concorrente. Non sarà facile perché per il Parma è probabilmente l’ultima chiamata e gli emiliani andranno in campo decisi a giocarsi tutto. Anche i crociati si sono trovati a lottare per la retrocessione quasi senza rendersene conto: la rosa sulla carta è attrezzata per fare tutt’altro tipo di campionato. Nemmeno il ritorno del tecnico D’Aversa è stato sufficiente a traghettare la squadra oltre le sabbie mobili dei bassifondi della classifica. Il difetto principale è la limitata capacità di concretizzare, numeri alla mano. La sensazione è che il Parma finora abbia raccolto meno rispetto a quanto seminato; la squadra esprime una manovra di buon livello e con l’arrivo di Pellè ha comunque guadagnato ulteriore peso in avanti. Una compagine che fa molto affidamento sulle qualità fisiche e che alla Sardegna Arena venderà cara la pelle.

CORAGGIO E DETERMINAZIONE

Il Cagliari dovrà per forza di cose accettare il confronto sul piano fisico e in più imporre le sue qualità tecniche. La buona prova di Milano, encomiabile per concentrazione e attenzione, ha bisogno di una conferma, pur considerando che lo spartito tattico sarà completamente differente. Sarà il Cagliari a dover fare la partita, trovare gli spazi nella resistenza parmense e allo stesso tempo guardarsi le spalle dalle veloci ripartenze avversarie affidate a degli specialisti come Gervinho. Sotto quest’aspetto è una gara infida, ma a questo punto anche le considerazioni tattiche vanno in secondo piano rispetto all’atteggiamento da tenere, che dovrà essere coraggioso e improntato a grinta e determinazione. La fame e la voglia di portare a casa il risultato scaveranno la differenza in questo duello ad eliminazione. Vietato farsi attanagliare dalla preoccupazione o fare materializzare antichi fantasmi: la squadra è chiamata ad esprimere furore, grinta, rabbia. Anche sotto porta i rossoblù dovranno essere spietati: gli sprechi non sono più ammessi. Conta solo vincere, appunto, per continuare ad avere un domani.

COME SEGUIRE LA GARA

