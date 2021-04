Condividi

16 apr 2021

Cagliari-Parma, numeri e curiosità

Anticipo serale alla Sardegna Arena, dove sabato alle 20.45 (diretta Dazn) arriva il Parma per una sfida cruciale nella corsa alla salvezza delle due compagini. I PRECEDENTI

Il Cagliari è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Parma (4V, 4N) – l’unico KO in questo parziale è uno 0-2 nel settembre 2018, firmato da Roberto Inglese e Gervinho. Cagliari e Parma hanno pareggiato le ultime due sfide di Serie A e non sono mai arrivati a tre pareggi di fila nella competizione. Sarà il 44esimo confronto in Serie A: 13 successi sardi, contro i 18 emiliani, con 12 pareggi a completare il bilancio.



Il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove sfide contro il Parma in Serie A; aveva ottenuto otto clean sheet nelle precedenti 34 partite. Lo 0-0 è il punteggio più frequente tra Cagliari e Parma in Serie A, finale di sei incontri, il più recente dei quali proprio nella gara di andata. A Cagliari, in Serie A, sono 21 i match: 10 successi interni, cinque vittorie esterne e sei pareggi. Il Cagliari ha ottenuto nove successi in 17 sfide casalinghe contro il Parma in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (5N, 3P), nel periodo ha vinto più gare interne solo contro la Sampdoria (10). TREND POSITIVO

Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro squadre che iniziavano la giornata nelle ultime tre posizioni in classifica, mentre il Parma ha perso tre delle ultime quattro sfide contro queste avversarie (1V).



PROBLEMI OFFENSIVI

Cagliari (otto) e Parma (sei, come Benevento e Bologna) sono due delle quattro squadre ad essere rimaste senza segnare in più partite in Serie A nel 2021. Questa è la sfida tra due delle quattro squadre con la più bassa percentuale realizzativa in questa Serie A: il Cagliari (9.3%) e il Parma (9.5%), divise da Udinese (9.3%) e Benevento (9.4%). OCCHIO AI FINALI

Il Parma ha segnato solo tre gol negli ultimi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto peggio in questo campionato - nello stesso intervallo temporale il Cagliari è la squadra che ha concesso più reti (16). PERICOLO RIMONTE

Solo Parma (21) e Torino (25) hanno perso più punti da situazione si vantaggio rispetto al Cagliari (19) in questo campionato. PAVO SI SCALDA

Il Parma è la squadra tra quelle attualmente in Serie A contro cui Leonardo Pavoletti ha la miglior media gol: una rete ogni 61 minuti giocati nella competizione (complessivamente tre centri in 184 minuti). La prossima sarà la 100ª gara di Leonardo Pavoletti con la maglia del Cagliari considerando tutte le competizioni. Con questi colori ha segnato 31 reti, due delle quali nella Serie A in corso.



RICORDI DOLCI PER TANTI

L'unica doppietta di Kwadwo Asamoah in Serie A è arrivata contro il Parma nell'aprile 2012, con la maglia dell'Udinese. Nelle ultime tre sfide contro il Parma Giovanni Simeone ha segnato due gol e fornito un assist vincente. Le ultime due reti di Luca Ceppitelli in Serie A sono arrivate proprio contro il Parma nel settembre 2019. João Pedro ha segnato nella sua ultima partita casalinga contro il Parma in Serie A, nel febbraio 2020 (2-2 il risultato del match). GLI ALLENATORI

Leonardo Semplici ha vinto tutti i tre confronti con Roberto D'Aversa e con il Parma in Serie A. Il tecnico parmense ha vinto solo uno dei quattro confronti con il Cagliari in Serie A (1N, 2P), 2-0 nel settembre 2018.

Tutto su Cagliari-Parma

Clicca qui per scaricare la cartella stampa, a cura di Opta