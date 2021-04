Delpupo rinnova col Cagliari

15 apr 2021

+ -

Il Cagliari Calcio è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del calciatore Isaias Delpupo che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.

Classe 2003, Delpupo può ricoprire molteplici ruoli in campo: seconda punta, trequartista, mezzala. Duttilità dimostrata sin dal suo esordio in Primavera l’11 gennaio 2020 in casa del Chievo, la prima di 19 presenze condite da 1 gol (in casa dell'Atalanta nella stagione in corso) e 1 assist.

Mix di tecnica e quantità, il giovane calciatore argentino è chiamato a proseguire il suo percorso di crescita, con la dedizione e l’impegno sin qui dimostrati.

Avanti così, Isaias!