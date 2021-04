Carboni sino al 2025

14 apr 2021

+ -

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Andrea Carboni che ha sottoscritto con il Club un accordo sino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nel vivaio rossoblù, Carboni a vent’anni ha già collezionato in prima squadra 16 presenze, dopo aver debuttato in Serie A lo scorso 23 giugno nella vittoria in trasferta contro lo Spal. Con la maglia della Primavera ha all’attivo 54 gare e 6 gol.

Esplosività, coraggio, grinta: a suo agio in una difesa a tre così come in una retroguardia a quattro, mancino, la sua forza e la determinazione gli consentono di reggere i contrasti più duri anche con avversari molto strutturati sul piano fisico.

Abile in acrobazia, sa leggere le situazioni in anticipo grazie ad uno spiccato senso tattico, tempestivo nell'intervento e nel ribaltare l'azione.

Sardo di Tonara, con il Cagliari nel cuore, un futuro tutto da scrivere in rossoblù.

Congratulazioni, Andrea!