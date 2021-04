Elisabetta Scorcu confermata in Figc

14 apr 2021

La Responsabile Eventi, Iniziative e SLO, Elisabetta Scorcu, è stata confermata nel Consiglio Federale della Figc tra i membri del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Un incarico ricoperto già dal febbraio 2020: ora la riconferma. Nominati all’interno del Consiglio anche Franco Carraro, Rebecca Corsi, Pietro Lodi, Christian Mossino e Nicola Simonelli.

Lo sport come mezzo di inclusione e apprendimento, una leva per superare le barriere. In questi anni Scorcu si è occupata per il Cagliari della promozione e sviluppo del calcio paralimpico: tante le iniziative portate avanti in questa direzione, tra cui la partecipazione ai campionati ufficiali DCPS di “Primo” e “Secondo Livello”, organizzati dalla Figc e dedicati ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Il Cagliari, tra i primi Club ad aderire in Italia, è oggi rappresentato da due squadre: i “Fenicotteri” di Oristano e la “Tukiki” di Milano”, entrambe inserite all’interno dei “Casteddu4Special”.

Un progetto ideato e curato da Elisabetta Scorcu: oltre ai campionati, allenamenti ad Asseminello, incontri e webinar con la prima squadra e lo staff tecnico. I “Casteddu4Special” sono parte integrante della famiglia rossoblù.

La rielezione della Scorcu nel Consigliere Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale premia un lavoro quotidiano, svolto con particolare dedizione e perseveranza.