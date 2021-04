Ripresa degli allenamenti

12 apr 2021

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato: sabato alla Sardegna Arena i rossoblù ospiteranno il Parma, nell’anticipo serale della 31ª giornata di Serie A (ore 20.45, diretta Dazn).

Agli ordini di mister Semplici e del suo staff, la squadra ha lavorato in due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti ieri in gara hanno svolto degli esercizi di scarico in palestra. Per gli altri, esercitazioni dedicate alla parte atletica e al possesso palla. In chiusura partita a campo ridotto.

Hanno proseguito nel personalizzato Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni; a parte anche Alessandro Deiola che deve smaltire un affaticamento al polpaccio sinistro.

Domani, martedì 13, la squadra si allenerà al pomeriggio.