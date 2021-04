Joao Pedro: "Non molleremo”

11 apr 2021

Joao Pedro ci crede, lo dice chiaramente e guarda già al prossimo impegno contro il Parma. Il brasiliano esce da San Siro con l'amarezza per la sconfitta di misura che condivide con tutto il gruppo.

CACCIA ALL'IMPRESA

"Dispiace per il risultato, sabato arriva il Parma per una gara che dirà tutto sul nostro futuro. Siamo una squadra forte, che ha valori umani e tecnici, ci sono giocatori in grado di fare la differenza e sta a noi cambiare il destino che oggi sembra scritto dalla classifica".



GRANDE RAMMARICO

"Purtroppo ci capita spesso di subire gol o perdere la partita con pochi episodi che ci condannano. Dopo lo svantaggio ci abbiamo provato, dando tutto, non è bastato anche perché davanti avevamo la capolista, squadra fortissima che ti punisce e si difende bene. Dobbiamo ripartire dalla prestazione odierna, spesso si dicono molte parole ma ora occorre dare un segnale vero: il tempo c'è, possiamo ancora salvarci, non è ammesso mollare, ci teniamo e siamo chiamati a dimostrarlo nel concreto alla nostra gente".



VIETATO MOLLARE

"Abbiamo una forte responsabilità verso il popolo rossoblù, ci stiamo provando con tutte le nostre forze, non è il tempo di frasi scontate o banali se non supportate dai fatti. Ci sono otto partite vitali per noi, fino alla fine bisogna onorare il valore enorme della maglia del Cagliari".