Semplici: “Lotteremo sino alla fine”

11 apr 2021

Una resistenza ordinata durata 77', poi il gol di Darmian ha sbloccato l'equilibrio e non è bastato al Cagliari un finale tutto cuore per raggiungere la parità. Leonardo Semplici esce dal “Meazza” a mani vuote, ma può essere soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: “Avevo chiesto delle risposte sul piano caratteriale dopo le ultime due partite e le ho avute. Affrontavamo una squadra forte, in grande salute, basta dare un'occhiata a quanti punti di vantaggio che ha sulla seconda per avere un'idea del campionato che sta facendo; in casa le ha vinte tutte. Nonostante questo, siamo andati vicini a cogliere un risultato positivo, limitando il potenziale offensivo dell'Inter. Purtroppo contro queste squadre non puoi mai abbassare la guardia, gli è bastata un'azione per andare dentro e castigarci. Gli episodi cambiano le partite. Non era possibile pensare di venire a San Siro e non giocare una gara difensiva; però da parte nostra ho visto spirito, voglia, determinazione: aspetti fondamentali per la nostra salvezza”.

LOTTARE TUTTI INSIEME

“A fine gara ho cercato di rincuorare i ragazzi. Se è vero che contro Spezia e Verona non meritavamo di perdere, oggi ho visto qualcosa in più, un altro piglio, un'altra cattiveria agonistica ed è proprio attraverso questo tipo di prestazioni che possiamo arrivare al nostro traguardo. La squadra sa giocare a calcio, sotto il profilo tecnico e tattico ha poco da imparare: partita con altri obiettivi, si è trovata a lottare per non retrocedere e fa fatica a mettere in campo le sue doti. Magari ci si attende che la possa risolvere un singolo ma finora questo non è mai avvenuto. Bisogna avere un po' di coraggio, cercare la giocata semplice, lottare tutti insieme. Oggi mi è piaciuta la mentalità, anche nel finale i ragazzi ci hanno provato. Sta a me adesso cercare di indirizzarli nella maniera giusta”.

BRAVI GUGLIELMO E ANDREA

“Vicario merita i complimenti, ha fatto una bellissima parata su Eriksen ed è sempre stato attento. Non è facile esordire a San Siro, anche se lo stadio era vuoto, contro una squadra tanto forte. Si è fatto trovare pronto, è un ragazzo di grandi prospettive, l'ha dimostrato pure oggi. Vorrei spendere una parola anche per Carboni, era da tanto che non giocava, ha fatto una bella partita su Lukaku”.

LO SPIRITO GIUSTO

“Sapevo al mio arrivo di trovare una situazione complicata. All'inizio non abbiamo fatto grandi partite ma siamo riusciti ad ottenere risultati; poi nelle gare seguenti abbiamo migliorato il livello del gioco ma abbiamo perso. La classifica dipende da noi, a partire dal prossimo impegno contro il Parma. Chiaramente è necessario un cambio di passo: dobbiamo fare più punti, conseguire più vittorie. Se giochiamo con lo spirito mostrato oggi, abbiamo le nostre possibilità”.