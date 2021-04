Condividi

10 apr 2021

Inter-Cagliari, numeri e curiosità

Sfida alla capolista per i rossoblù, di scena domenica alle 12.30 al “Meazza” contro l’Inter di Antonio Conte. La sfida verrà trasmessa in diretta da Dazn. I PRECEDENTI

Sfida numero 82 in Serie A: avanti i nerazzurri con 39 successi contro i 14 dei sardi - 28 pareggi completano il quadro nel massimo campionato. Sono 40 i precedenti tra queste due squadre in casa dell'Inter: 23 successi nerazzurri, sette per il Cagliari (10 i pareggi). L'ultima volta che il Cagliari ha tenuto la porta inviolata in casa dell'Inter in Serie A risale al marzo 1992 (0-0): da allora i nerazzurri hanno realizzato 47 reti in 22 incontri (2.1 di media).



NELLA SCORSA STAGIONE

Inter e Cagliari si sono affrontate tre volte di domenica alle 12.30 in campionato: due vittorie nerazzurre in trasferta e un pareggio a San Siro: 1-1 nel gennaio 2020. Il Cagliari ha però perso le ultime due partite disputate alle 12.30 in Serie A, incluso il match d’andata (1- 3). L’ultima vittoria in Serie A in trasferta alle 12.30 è del novembre 2019: 2-0 sul campo dell’Atalanta. INTER SUPER A PRANZO

Con Antonio Conte in panchina l’Inter é imbattuta nell’anticipo delle 12.30 in Serie A: tre vittorie e due pareggi in cinque gare. MOMENTI DEL MATCH

Da una parte nessuna squadra ha segnato meno gol del Cagliari nei primi tempi di questa Serie A (12), dall'altra l'Inter è la formazione che ha realizzato più reti nelle seconde frazioni (46). SPAURACCHIO LAUTARO

Lautaro Martínez ha segnato quattro reti e servito un assist in cinque sfide contro il Cagliari in Serie A, trovando la rete in tutte le quattro gare giocate da titolare nella competizione contro i sardi.



BARELLA OUT

Non ci sarà Nicolò Barella, figlio del mondo rossoblù che tra Serie A e Serie B ha disputato 105 gare, realizzando sette gol, con la maglia del Cagliari. Il centrocampista, decisivo all’andata alla Sardegna Arena, è squalificato. Tra gli ex anche Matìas Vecino, che ha giocato nove partite di Serie A con la maglia del Cagliari, con cui ha trovato anche le sue prime due reti nel massimo campionato. LA GARA DEL NINJA

L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Radja Nainggolan (sei reti): il centrocampista rossoblù ha giocato 33 gare, segnando sei reti, con la maglia nerazzurra in Serie A tra il 2018 e il 2019. I CENTRAVANTI

Leonardo Pavoletti ha segnato tre reti contro l'Inter in Serie A, tutte però arrivate in partite interne (una al Ferraris con il Genoa e due alla Sardegna Arena con il Cagliari). João Pedro ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime tre partite di Serie A contro l'Inter dopo non aver preso parte ad alcuna rete nelle precedenti sei sfide contro i nerazzurri nella competizione. L’unica rete realizzata da Giovanni Simeone contro l’Inter in Serie A risale al gennaio 2018, quando vestiva la maglia della Fiorentina. ALTRI EX

Prima di passare al Cagliari la scorsa estate, Diego Godín ha giocato 23 partite di Serie A nella scorsa stagione con la maglia dell'Inter. Joseph Alfred Duncan ha esordito in Serie A con la maglia dell'Inter nell'agosto 2012: tre presenze totali per lui nel massimo campionato in nerazzurro.

