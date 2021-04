Nainggolan: “Anche oggi creato tanto”

03 apr 2021

Radja Nainggolan non ci sta e non si arrende: il Cagliari cede all'Hellas Verona e il Ninja analizza la situazione. "Era una gara difficile, importante, l'ha vinta l'Hellas Verona con un tiro e un gol ad inizio ripresa. Andiamo avanti sapendo che serve qualcosa in più per tirarci fuori".

VIETATO MOLLARE

"La classifica è sempre più difficile e mancano sempre meno partite, lo sappiamo. È dura, purtroppo creiamo occasioni ma non riusciamo a segnare, mentre gli avversari ci puniscono al primo errore. Il risultato fa sempre la differenza e su quello si basano i giudizi: dispiace soprattutto questo perché penso che anche oggi il Cagliari abbia dato tutto e fatto vedere qualcosa. Ce la siamo giocata contro un avversario che ha un'ottima classifica, ma non c’è stato superiore. I nostri gol mancati fanno la differenza nel computo finale di oggi".

SITUAZIONE CHE FA SOFFRIRE

"Sin dal primo giorno mi sono messo a disposizione della squadra e degli allenatori, cerco sempre di dare il contributo e di fare il massimo. Oggi ho avuto un compito più difensivo rispetto ad altre occasioni. Ci dispiace per i nostri tifosi che giustamente si aspettano tanto da noi, dal sottoscritto, e soffrono per questa maglia. Questa situazione critica fa male a tutti, a me in primis, non penso che sia finita ma è chiaro che bisogna dare di più. Ora contano solo i punti, non chi gioca, come si gioca, bisogna essere concreti e non belli o raffinati".