Riprendere la corsa

03 apr 2021

+ -

Sabato di Pasqua alla Sardegna Arena per il Cagliari. Arriva l'Hellas Verona e sarà una partita da battaglia: per le caratteristiche degli avversari, che come pochi in Serie A sanno unire proprietà tecniche e combattività, e per l'importanza della posta in palio. Il Cagliari non ha molte alternative, è chiamato a vincere se vuole tornare a correre, dopo gli stop contro Juventus e Spezia. Tre punti di cui la squadra rossoblù ha bisogno come il pane, corroboranti per la classifica e il morale. Dieci partite sono parecchie, ma il tempo scorre inesorabilmente e ogni settimana che passa è una possibilità in meno per recuperare. Bisogna essere bravi a cogliere tutte le occasioni offerte dal calendario.

SFRUTTARE LE OCCASIONI

Quella di La Spezia è stata mancata, per tanti motivi: un atteggiamento che, dopo il primo incoraggiante quarto d'ora è andato scemando; la poca concretezza in zona gol; alcuni episodi sfortunati, come il rocambolesco raddoppio di Maggiore e la rete del pari in extremis di Joao Pedro, invalidata da un millimetrico fuorigioco di Simeone. Per quanto possa essere stata dura la botta, guai a stare troppo tempo a rimuginarci e a leccarsi le ferite; bisogna assorbire le negatività e tornare in campo con ancora più forza e carica. In questo senso, benedetta la sosta, che ha permesso di ricaricare le batterie con calma e permettere a Leonardo Semplici di riorganizzare le idee ai suoi ragazzi. Ci sono tanti modi per arrivare alla vittoria, ma le strade del gioco e della convinzione rimangono le più efficaci. Il Cagliari sotto questo profilo aveva dimostrato di esserci a La Spezia: manca ancora un pizzico di cattiveria agonistica, nel senso buono del termine, e un po' di risolutezza sotto porta. Le occasioni da gol vanno sfruttate; a maggior ragione oggi, contro una squadra del valore dell'Hellas, che non concede più di tanto e che scenderà alla Sardegna Arena con la precisa volontà di fare risultato.

HELLAS, AVVERSARIO TOSTO

Il mister Juric pretende molto dai suoi giocatori e cercherà da qui alla fine del campionato di scalare quante più posizioni possibile in classifica. Attacca e difende con grande coralità, l'Hellas, ormai una certezza della Serie A, in grado di mettere in difficoltà squadre più attrezzate e blasonate. Una rosa ampia, con varie alternative di qualità, che recita un copione mandato a memoria. All'andata fu una bellissima partita, chiusa in pareggio dopo tante occasioni da una parte e dall'altra.

PARTITA DA VINCERE

Aggressività, determinazione e voglia di vincere devono essere le armi in più a disposizione del Cagliari, che però deve anche metterci qualità. Non è certo una prerogativa che fa difetto alla squadra rossoblù: a volte però la preoccupazione e il peso della classifica possono compromettere la lucidità nelle scelte e la precisione nei passaggi. Scorie di cui liberarsi per affrontare la partita con la testa sgombra e lasciare che le doti dei giocatori facciano il resto. Non è un impegno per tutti, è una gara per gambe robuste e cuori forti. Da portare a casa ad ogni costo.

COME SEGUIRE LA GARA

Potrete seguire la web cronaca di #CagliariHellas sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android. Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dalla Sardegna Arena su Facebook, Twitter e Instagram