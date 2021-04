Condividi

03 apr 2021

Cagliari-Hellas Verona, numeri e curiosità

Sfida pre-pasquale alla Sardegna Arena, dove sabato alle 15 (diretta su Dazn) arriva l’Hellas per la 29ª giornata della Serie A 2020-21. I PRECEDENTI

Confronto numero 32 in Serie A: avanti i veneti con 12 successi a 10, sono 9 i pareggi. Il Verona ha vinto sette delle ultime 11 sfide contro il Cagliari in Serie A (2N, 2P), due in più che nelle prececedenti 20 contro i sardi nel torneo (7N, 8P). L’ultima vittoria rossoblù contro il Verona in Serie A risale al novembre 2017 (2-1), mentre l’ultimo successo sardo nel girone di ritorno contro i gialloblù è l’1-0 del marzo 2014, firmato Nenê. L’ultima e unica volta in cui ci sono stati due pareggi nella stessa stagione (all’andata finì 1-1) risale al campionato 1972-73.



SCIA REALIZZATIVA

I rossoblù hanno trovato la rete in tutte le ultime cinque partite di campionato, non registrano una striscia più lunga nel torneo dal dicembre 2019 (16 sotto la guida di Rolando Maran). JOAO CI PROVA

Il Verona è l’avversaria contro cui João Pedro ha disputato più minuti in Serie A (296) senza mai riuscire a segnare. Per lui anche zero assist in cinque confronti. CRAGNO AL TOP

Solo Illan Meslier del Leeds e Sam Johnstone del West Bromwich (entrambi 115) hanno effettuato più parate di Alessio Cragno del Cagliari (111) in questa stagione nei top-5 campionati europei.



IL “CHOLITO” SI SCALDA

Giovanni Simeone (29 presenze e 12 gol) e Leonardo Pavoletti (tre reti in nove gare) hanno giocato in Serie A sotto la guida di Ivan Juric con il Genoa nel 2016/17. L'argentino ha esordito nella competizione proprio con l'attuale tecnico del Verona. Dopo aver trovato il gol nell'ultima sfida alla Sardegna Arena contro la Juventus, il “Cholito” potrebbe segnare in due gare interne di fila in campionato per la prima volta dal novembre 2019. Sono due le reti in quattro sfide di Serie A contro il Verona per Simeone, entrambe però arrivate allo stadio Bentegodi (nel 2017 con la Fiorentina e nel 2020 con il Cagliari). NAINGGOLAN, DOLCI RICORDI

Radja Nainggolan ha segnato due reti in Serie A contro il Verona, entrambe ai tempi della Roma. Curiosamente queste due reti sono arrivate con un tiro di sinistro (sui sei totali con questo piede nella competizione). 

