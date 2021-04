Marin sempre in campo con la Romania

31 mar 2021

+ -

Si è concluso il trittico di marzo delle partite di qualificazione della Romania a Qatar 2022: tre gare nelle quali Razvan Marin è stato titolare inamovibile nel centrocampo schierato dal Ct Radoi. Buone le prestazioni del calciatore rossoblù, non a caso sempre in campo per tutti i 90'. Marin ha dato linfa alla mediana e fornito assist ai compagni. Suo il passaggio vincente nel primo impegno in calendario, contro la Macedonia del Nord, a Bucarest. Sono adesso 28 le presenze di Razvan con la maglia della sua Nazionale.

Dopo il debutto vincente contro i macedoni, i rumeni sono stati sconfitti, sempre a Bucarest dalla Germania (0-1) e in trasferta dall'Armenia (2-3). Una partita rocambolesca, quella di Yerevan, decisa negli ultimi minuti dalla rimonta dei padroni di casa capaci di ribaltare il risultato nel finale sfruttando la superiorità numerica.

Prossimo impegno della Romania nelle qualificazioni mondiali, giovedì 2 settembre sul campo dell'Islanda.