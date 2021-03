Zappa avanti con l'U21

30 mar 2021

Italia Under 21 qualificata alla seconda fase del campionato europeo, anche grazie al contributo di Gabriele Zappa. Nell'ultima gara del girone, giocata a Maribor contro i padroni di casa della Slovenia, gli Azzurrini del Ct Nicolato si sono imposti per 4-0.

Zappa, subentrato al 54', si è reso protagonista con una serie di iniziative in fase di spinta, come quando al 70’ ha saputo pescare la testa di Cutrone al centro dell’area con un cross tagliato da destra: provvidenziale il salvataggio del portiere. Per l’esterno rossoblù si tratta della terza presenza in Under 21, la seconda nella prima fase dell'Europeo.

Il campionato continentale si ferma: tornerà il 31 maggio con i quarti di finale ad eliminazione diretta, sempre in programma in Ungheria e Slovenia.