La ripresa degli allenamenti

29 mar 2021

I rossoblù hanno ricominciato gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato: sabato alla Sardegna Arena sarà Cagliari-Hellas Verona (ore 15, diretta Dazn).

Parte atletica, tattica e tecnica hanno caratterizzato la seduta odierna, alla presenza del presidente Giulini che assistito a tutte le fasi dell’allenamento da bordocampo. Agli ordini di mister Semplici, come sempre coadiuvato dallo staff, i calciatori sono stati impegnati inizialmente in un’attivazione a secco. A seguire, serie di esercitazioni focalizzate sul possesso palla; quindi spazio alla parte tattica, con lo svolgimento di partite a tema giocate in spazi ristretti. In chiusura della sessione una partitella a campo ridotto.

Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni.

Domani mattina, martedì 30 marzo, è in programma una nuova seduta di allenamento.