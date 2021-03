Walu in gol con l’U21

26 mar 2021

Alla settima presenza, primo gol con l’Under 21 della Polonia per Sebastian Walukiewicz. Il difensore del Cagliari ha siglato la seconda rete nel 7-0 dei polacchi sull’Arabia Saudita, nell’amichevole giocata a San Pedro del Pinatar, in Spagna: perentorio lo stacco su calcio d’angolo, col pallone deviato di testa alle spalle del portiere saudita.

Dopo i primi 45’, Walukiewicz ha lasciato il posto a Paluszek.

L’U21 polacca tornerà in campo lunedì sera, per affrontare l’Austria in una nuova amichevole, in programma sempre a San Pedro del Pinatar